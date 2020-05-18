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По Крыму будет отдельная платформа, – Резников о возвращении полуострова в состав Украины

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Отдельная платформа по возвращению Крыма Украине: что известно
Резников рассказал, что Украина будет предлагать отдельную платформу по Крыму / ukrinform.ua

Украина работает над тем, чтобы вернуть оккупированные территории, в том числе и Крым, в свой состав. Вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинская сторона будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму.

Также Украина будет предлагать формат международных переговоров о возвращении полуострова, рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.

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Отдельная платформа относительно Крыма

По словам министра, имеющийся сейчас "Минск" с нуля создавали для решения вопроса Донбасса, в частности прекращение военной агрессии РФ там.

Поэтому относительно Крыма будет отдельная платформа, – объяснил Резников.

Решение Резникова возглавить министерство

Министр также рассказал о том, что вопрос Крыма и его возвращения в состав Украины был важным, когда он принимал решение возглавить ведомство.

"Я сразу задал вопрос, правильно ли понимаю, что мы говорим и о временно оккупированном Крыме и о временно оккупированной части Донбасса", – вспомнил глава Резников. И добавил, что принял предложение, потому что ответ был утвердительным.

Резников также напомнил, что первой официальной командировкой на ​​должности министра реинтеграции была поездка в Херсонскую область. А именно на линию административной границы с временно оккупированным РФ Крымом.

Что известно об оккупации Крыма

  • Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Произошло это в конце Революции Достоинства.
  • Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений.
  • Кроме того, на полуострове провели псевдореферендум о его статусе, результаты которого якобы показали желание местных жителей быть в составе РФ. Украина и цивилизованный мир не признают его результаты. 
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Резников Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
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