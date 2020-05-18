По Крыму будет отдельная платформа, – Резников о возвращении полуострова в состав Украины

Украина работает над тем, чтобы вернуть оккупированные территории, в том числе и Крым, в свой состав. Вице-премьер Алексей Резников заявил, что украинская сторона будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму.

Также Украина будет предлагать формат международных переговоров о возвращении полуострова, рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также Это не быстрый процесс, – Разумков о возвращении и реинтеграции Крыма

Отдельная платформа относительно Крыма

По словам министра, имеющийся сейчас "Минск" с нуля создавали для решения вопроса Донбасса, в частности прекращение военной агрессии РФ там.

Поэтому относительно Крыма будет отдельная платформа, – объяснил Резников.

Решение Резникова возглавить министерство

Министр также рассказал о том, что вопрос Крыма и его возвращения в состав Украины был важным, когда он принимал решение возглавить ведомство.

"Я сразу задал вопрос, правильно ли понимаю, что мы говорим и о временно оккупированном Крыме и о временно оккупированной части Донбасса", – вспомнил глава Резников. И добавил, что принял предложение, потому что ответ был утвердительным.

Резников также напомнил, что первой официальной командировкой на ​​должности министра реинтеграции была поездка в Херсонскую область. А именно на линию административной границы с временно оккупированным РФ Крымом.

Что известно об оккупации Крыма