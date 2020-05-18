Для реинтеграции оккупированных территорий нужен общенациональный диалог, – Резников

Для того, чтобы реинтегрировать оккупированные территории Украины, нужно провести инклюзивный национальный диалог. Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников уверен, что прежде всего следует достичь единства и желания каждого содействовать в возвращении Крыма и части территорий Донбасса.

Для чего нужен национальный диалог

Успешная реинтеграция оккупированных территорий невозможна, если вся Украина не примет этот процесс, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.

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Для этого, по словам министра, нужен инклюзивный общенациональный диалог.

Когда мы говорим о главной идеологии ведомства, мы говорим, что это в принципе Министерство национального единства. Поскольку для того, чтобы провести реинтеграцию, нужно провести диалог всех, друг с другом,

– отметил Резников.

О чем свидетельствуют результаты опросов

Министр добавил, что результаты социологических опросов свидетельствуют о неготовности большинства населения на оккупированных территориях вернуться в состав Украины.

В то же время Резников отметил, есть также и неготовность к принятию на остальной территории Украины.

"Это задача, которую мы должны решить, в частности, посредством общения, коммуникации, диалога", – заявил министр. Он также добавил, что шесть лет Украина развивалась, а оккупированные территории деградировали под "опекой" России, про это нельзя забывать.

Как достичь сотрудничества

По словам Резникова, к людям на оккупированных территориях можно достучаться через

сервисы, услуги;

понимание людей, которые являются заложниками оккупационных режимов под контролем РФ.

Глава ведомства обратил внимание, что люди на оккупированных территориях часто боятся собственной страны, своего реального правительства, власти, в целом украинцев.

Что известно об оккупации Крыма и Донбасса

Россия захватила украинский полуостров в марте 2014 года . Случилось это в конце Революции Достоинства.

украинский полуостров . Случилось это в конце Революции Достоинства. Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений.

Кроме того, на полуострове провели псевдореферендум о его статусе, результаты которого якобы засвидетельствовали желание местных жителей быть в составе РФ. Украина и цивилизованный мир не признают этого референдума.

о его статусе, результаты которого якобы засвидетельствовали желание местных жителей быть в составе РФ. Украина и цивилизованный мир не признают этого референдума. После этого войска РФ вторглись апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса. Там провозгласили "государственные суверенитеты" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впоследствии начались боевые действия.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала