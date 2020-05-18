"Подопечные" Кремля на Донбассе: кто такие "Донецк" и "Луганск" и сколько на них тратит Россия

Кремль не признает никакой субъектности оккупированных им территорий Востока Украины. Более того, представители России на переговорах в Минске относятся к представителям боевиков, как к своим подопечным. И происходит это с презрением. В то же время обходится их содержание стране-агрессору в по меньшей мере 5 миллионов долларов в год.

Подчиненные Кремля

По словам вице-премьера и одновременно министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, становится очевидным, кто является хозяином и начальником, а кто подчиненным. Об этом он заявил в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

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Когда в кулуарах с ними разговариваешь, то я уже неоднократно слышал из уст представителей российской делегации "наши подопечные". Они даже в минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят "Донецк" и "Луганск". Хотя в самом минском тексте написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей",

– отметил Резников.

Министр добавил, что представители ОРДЛО – это общее название. Именно так записано в минских соглашениях, и этот документ подписал экс-посол России в Украине Михаил Зурабов, в частности.

"Здесь ничего бояться не нужно, факт уже состоялся. Поэтому они используют просто названия двух городов, одновременно сужая это понятие", – отметил украинский чиновник.

Сколько денег тратит Кремль на содержание боевиков

Кроме того, Резников сообщил, что так называемые "подопечные" из оккупированного Донбасса просят у официальных органов Кремля финансирования в рублях. К примеру, недавно хотели деньги на модернизацию телебашен, потому что "слишком сильный сигнал украинского телевидения".

Также министр обнародовал некоторые приблизительные цифры, сколько идет российских денег на поддержку боевиков.

Расходы Кремля на украинский Донбасс

До 1,3 миллиарда долларов идет на содержание только гражданской части. Прежде всего, речь идет о бюджетниках.

идет на содержание только гражданской части. Прежде всего, речь идет о бюджетниках. Почти 3,7 миллиарда долларов – на войну.

– на войну. То есть, по меньшей мере в 5 миллиардов долларов в год , по оценке Киева, обходится Кремлю содержание оккупированных территорий украинского Донбасса.

, по оценке Киева, обходится Кремлю содержание оккупированных территорий украинского Донбасса. Эти суммы касаются только Донбасса – без Крыма.

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Заметим, Алексей Резников считает, для того, чтобы реинтегрировать оккупированные территории Украины, нужно провести национальный инклюзивный диалог. По его убеждению, прежде всего следует достичь единства и желания каждого посодействовать в возвращении оккупированных украинских территорий.