Новые три точки разведения сил на Донбассе: Резников озвучил важные детали

На линии соприкосновения на Донбассе должны быть три новые точки разведения сил. Однако из-за сопротивления российской стороны, о них пока не удалось договориться.

О трех местах разведения сил было договорено по итогам Парижского саммита. Там где было договорено и о двух новых контрольно-пропускных пунктах, имеющих гуманитарный аспект – в Счастье и Золотом. Однако из-за саботажа с российской стороны, ни новые КПВВ не создано, ни о новых местах разведения сил не оговорено. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью LB.ua.

В то же время Возвращение Донбасса и Крыма будут разными: почему

О трех местах разведения сил

"Мы до сих пор не договорились. Есть разные предложения. Есть те, на которые мы готовы согласиться, поскольку наши военные говорят, что там мы не проиграем и ничего не теряем. Но если мы делаем свое предложение, и сторона его не принимает, ищет какие-то возражения, категорически не соглашается. Поэтому сегодня мы не договорились даже по трем точкам", – заявил Резников.

Он добавил, что Украина готова предложить и шесть мест для разведения сил, чтобы российская сторона выбрала два из них. Но оккупанты и такое не поддерживают.

Почему до сих пор не открыты КПВВ в Счастье и Золотом

По словам Резникова, Украина в вопросе строительства готова работать поэтапно. Но Россия требует одновременных работ, на что украинская власть не готова согласиться. Все из-за негативного опыта в Золотом. Там украинская сторона на своей части построила полностью весь блок КПВВ. Та сторона это не сделала.

"Теперь ждем шагов с их стороны. Безопасность мы гарантируем. Пусть покажут, что они пытаются ради комфорта людей", – отметил Резников.

Министр также напомнил, что в Луганской области гораздо меньше КПВВ, чем в Донецкой.

"Иногда украинцам, проживающим на временно оккупированной Россией территории, приходится выезжать в Россию и оттуда въезжать в Украину, чтобы попасть к родственникам или домой. Это очень неудобно. Поэтому эти два КПВВ, как сказано в коммюнике, имеют гуманитарный аспект", – отметил Резников.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала