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      Новые три точки разведения сил на Донбассе: Резников озвучил важные детали

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      Алексей Резников
      Алексей Резников / Макс Левин, LB.ua

      На линии соприкосновения на Донбассе должны быть три новые точки разведения сил. Однако из-за сопротивления российской стороны, о них пока не удалось договориться.

      О трех местах разведения сил было договорено по итогам Парижского саммита. Там где было договорено и о двух новых контрольно-пропускных пунктах, имеющих гуманитарный аспект – в Счастье и Золотом. Однако из-за саботажа с российской стороны, ни новые КПВВ не создано, ни о новых местах разведения сил не оговорено. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью LB.ua.

      В то же время Возвращение Донбасса и Крыма будут разными: почему

      О трех местах разведения сил

      "Мы до сих пор не договорились. Есть разные предложения. Есть те, на которые мы готовы согласиться, поскольку наши военные говорят, что там мы не проиграем и ничего не теряем. Но если мы делаем свое предложение, и сторона его не принимает, ищет какие-то возражения, категорически не соглашается. Поэтому сегодня мы не договорились даже по трем точкам", – заявил Резников.

      Он добавил, что Украина готова предложить и шесть мест для разведения сил, чтобы российская сторона выбрала два из них. Но оккупанты и такое не поддерживают.

      Почему до сих пор не открыты КПВВ в Счастье и Золотом

      По словам Резникова, Украина в вопросе строительства готова работать поэтапно. Но Россия требует одновременных работ, на что украинская власть не готова согласиться. Все из-за негативного опыта в Золотом. Там украинская сторона на своей части построила полностью весь блок КПВВ. Та сторона это не сделала.

      "Теперь ждем шагов с их стороны. Безопасность мы гарантируем. Пусть покажут, что они пытаются ради комфорта людей", – отметил Резников.

      Министр также напомнил, что в Луганской области гораздо меньше КПВВ, чем в Донецкой.

      "Иногда украинцам, проживающим на временно оккупированной Россией территории, приходится выезжать в Россию и оттуда въезжать в Украину, чтобы попасть к родственникам или домой. Это очень неудобно. Поэтому эти два КПВВ, как сказано в коммюнике, имеют гуманитарный аспект", – отметил Резников.

      карта окуованих території
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Реинтеграция Донбасса Алексей Резников Война на Донбассе
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