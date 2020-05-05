Нові три точки розведення сил на Донбасі: Резніков озвучив важливі деталі

На лінії зіткнення на Донбасі мають бути три нові точки розведення сил. Однак через спротив російської сторони, про них поки не вдалося домовитися.

Про три місця розведення сил було домовлено за підсумками Паризького саміту. Там де було домовлено і про два нових контрольно-пропускних пункти, що мають гуманітарний критерій – в Щасті та Золотому. Однак через саботаж з російської сторони, ні нові КПВВ не створено, ні про нові місця розведення сил не домовлено. Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів в інтерв’ю LB.ua.

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Про три місця розведення сил

"Ми до сих пір не домовилися. Є різні пропозиції. Є ті, на які ми готові погодитися, оскільки наші військові кажуть, що там ми не програємо і нічого не втрачаємо. Але якщо ми робимо свою пропозицію, та сторона його не приймає, шукає якісь заперечення, категорично не погоджується. Тому на сьогодні ми не домовилися навіть по трьох точках", – заявив Резніков.

Він додав, що Україна готова запропонувати і шість місця для розведення сил, щоб російська сторона обрала два з них. Але окупанти і таке не підтримують.

Чому досі не відкриті КПВВ в Щасті та Золотому

За словами Резнікова, Україна в питанні будівництва готова працювати поетапно. Але Росія вимагає одночасних робіт, на що українська влада не готова погодитися. Все через негативний досвід в Золотому. Там українська сторона на своїй частині побудувала повністю весь блок КПВВ. Та сторона цього не зробила.

"Тепер чекаємо кроків з їх боку. Безпека ми гарантуємо. Нехай покажуть, що вони намагаються заради комфорту людей", – відзначив Резніков.

Міністр також нагадав, що в Луганській області набагато менше КПВВ, ніж в Донецькій.

"Іноді українцям, які проживають на тимчасово окупованій Росією території, доводиться виїжджати в Росію і звідти в'їжджати в Україну, щоб потрапити до родичів або додому. Це дуже незручно. Тому ці два КПВВ, як сказано в комюніке, мають гуманітарний критерій", – наголосив Резніков.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

