Про загибель військовослужбовця повідомили у пресслужбі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

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Відомо, що 32-річний Євген родом з Одещини. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Побратими згадують Євгена як світлу та веселу людину. Він був надійним товаришем, справжнім воїном і залишив по собі добру пам'ять.

Командування та особовий склад військової частини висловлює слова щирого співчуття та підтримки родині і розділяє біль втрати. Сприймаємо ваш непереборний сум та гіркий біль як свій. Невимовна втрата гнітить, викликає лють та сльози, не дозволить нам покласти зброю,

– мовиться у повідомленні.

Про дату і місце церемонії прощання повідомлять пізніше.

Зверніть увагу! 13 липня окупанти вкотре порушили режим припинення вогню. Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Славного.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого героя!