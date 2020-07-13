На Донбассе погиб 32-летний защитник Евгений Чумаченко: фото героя
На войне 13 июля погиб защитник Украины Евгений Чумаченко. Трагедия произошла во время прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения ООС.
Про загибель військовослужбовця повідомили у пресслужбі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.
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Відомо, що 32-річний Євген родом з Одещини. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Побратими згадують Євгена як світлу та веселу людину. Він був надійним товаришем, справжнім воїном і залишив по собі добру пам'ять.
Командування та особовий склад військової частини висловлює слова щирого співчуття та підтримки родині і розділяє біль втрати. Сприймаємо ваш непереборний сум та гіркий біль як свій. Невимовна втрата гнітить, викликає лють та сльози, не дозволить нам покласти зброю,
– мовиться у повідомленні.
Про дату і місце церемонії прощання повідомлять пізніше.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблого героя!