Пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб украинский воин. Еще один наш защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Погибли двое украинских воинов

Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от Славного. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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В результате вражеского обстрела погиб украинский защитник.

Еще одна трагедия произошла вблизи Зайцева. Один из украинских военнослужащих подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание,

– говорится в сообщении ООС.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Ситуация на Донбассе 12 июля

В течение суток 12 июля пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате по меньшей мере пятеро военных Объединенных сил получили ранения. Оккупанты применяют запрещенное вооружение – не только минометы, но и артиллерийские установки разного калибра.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала