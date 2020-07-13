На Донбассе погибли двое украинских военных
Пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб украинский воин. Еще один наш защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Погибли двое украинских воинов
Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от Славного. Об этом информирует пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.
К теме Боевики существенно активизировались на Донбассе: много раненых
В результате вражеского обстрела погиб украинский защитник.
Еще одна трагедия произошла вблизи Зайцева. Один из украинских военнослужащих подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.
Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание,
– говорится в сообщении ООС.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших украинских героев.
Ситуация на Донбассе 12 июля
В течение суток 12 июля пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате по меньшей мере пятеро военных Объединенных сил получили ранения. Оккупанты применяют запрещенное вооружение – не только минометы, но и артиллерийские установки разного калибра.