Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український воїн. Ще один наш захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Загинули двоє українських воїнів

Окупанти стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Славного. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Внаслідок ворожого обстрілу загинув український захисник.

Ще одна трагедія сталась поблизу Зайцевого. Один з українських військовослужбовців підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення, яке було несумісне з життям.

Такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання,

– мовиться у повідомленні ООС.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих українських героїв.

Ситуація на Донбасі 12 липня

Упродовж доби 12 липня проросійські бойовики на Донбасі 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. У результаті щонайменше п'ятеро військових Об'єднаних сил зазнали поранень. Окупанти застосовують заборонене озброєння – не лише міномети, але й артилерійські установки різного калібру.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу