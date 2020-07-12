Проросійські бойовики 12 липня відкрили вогонь по українських позиціях поблизу Опитного. Двоє українських воїнів поранені.

Двох воїнів госпіталізували

Ворог гатив з мінометів 120 калібру та станкових протитанкових гранатометів. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

До теми Під ворожим вогнем на Донбасі: троє українських воїнів поранені

Українські військові отримали осколкові поранення. Їх оперативно евакуювали до медичного закладу.

Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Ситуація в зоні проведення ООС 11 липня

Проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Троє українських воїнів отримали поранення.

У хід йшли міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

11 липня наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу