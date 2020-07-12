Проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню 11 липня на Донбасі. Троє українських воїнів отримали поранення.

Ворог 10 разів обстріляв наші позиції

Ворог застосовував заборонене озброєння. Зокрема, у хід йшли міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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Які українські позиції потрапили під обстріл:

Поблизу Водяного окупанти застосували міномети калібру 120 та 82 міліметри, а також ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

У передмістях Мар'їнки та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На підступах до Новотошківського і Майорська ворог обстрілював наших воїнів з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхового окупанти використали станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Є поранені серед українців

11 липня троє українських воїнів отримали поранення. Їх госпіталізували. Українським військовим вдалось знищити трьох окупантів.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили одного загарбника. Окрім того, за уточненими даними, 10 липня втрати противника додатково склали ще одного загиблого,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Ворог продовжує обстріли 12 липня

Вночі та вранці 12 липня ворог уже 7 разів порушив режим "тиші":