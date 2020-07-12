Пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня 11 июля на Донбассе. Трое украинских воинов получили ранения.

Враг 10 раз обстрелял наши позиции

Враг применял запрещенное вооружение. В частности, в ход шли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

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Какие украинские позиции попали под обстрел:

Вблизи Водяного оккупанты применили минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а также ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На подступах к Новотошковскому и Майорску враг обстреливал наших воинов из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Орехово оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Есть раненые среди украинцев

11 июля трое украинских воинов получили ранения. Их госпитализировали. Украинским военным удалось уничтожить трех оккупантов.

По подтвержденным данным разведки, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Враг продолжает обстрелы 12 июля

Ночью и утром 12 июля враг уже 7 раз нарушил режим "тишины":