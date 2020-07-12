За рік після того, як владу у Донецьку захопили проросійські бойовики, було здійснено перший набір курсантів до Донецького вищого загальновійськового командного училища. Нині, 12 липня, перші випускники схилили коліно перед окупантами і отримали свої звання.

Опісля випуску молоді хлопці поповнять лави терористів і воюватимуть проти України на фронті. Фото з випуску, посилаючись на дані з сайту окупантів, оприлюднив у телеграм-каналі Анатолій Штірліц (полковник Анатолій Штефан).

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На святі особисто був присутній ватажок терористів Денис Пушилін, а також окупант Едуард Басурін. Під час церемонії вручення "дипломів" випускники схилили коліно перед окупаційними прапорами неіснуючої країни.



Перший вибуск учиища бойовиків / Фото "ДАН"



Яка "честь" отримати диплом з рук терориста Басуріна / Фото "ДАН"

"Сподіваюся, що кожного з цих 57 зрадників і так званих випускників-лейтенантів ДонВЗКУ в прицілі побачать мої побратими", – написав Анатолій Штирліц.