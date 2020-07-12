Схилили коліно перед окупантом: у Донецьку перший випуск курсантів з училища бойовиків
За рік після того, як владу у Донецьку захопили проросійські бойовики, було здійснено перший набір курсантів до Донецького вищого загальновійськового командного училища. Нині, 12 липня, перші випускники схилили коліно перед окупантами і отримали свої звання.
Опісля випуску молоді хлопці поповнять лави терористів і воюватимуть проти України на фронті. Фото з випуску, посилаючись на дані з сайту окупантів, оприлюднив у телеграм-каналі Анатолій Штірліц (полковник Анатолій Штефан).
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На святі особисто був присутній ватажок терористів Денис Пушилін, а також окупант Едуард Басурін. Під час церемонії вручення "дипломів" випускники схилили коліно перед окупаційними прапорами неіснуючої країни.
Перший вибуск учиища бойовиків / Фото "ДАН"
Яка "честь" отримати диплом з рук терориста Басуріна / Фото "ДАН"
"Сподіваюся, що кожного з цих 57 зрадників і так званих випускників-лейтенантів ДонВЗКУ в прицілі побачать мої побратими", – написав Анатолій Штирліц.
Що відомо про це училище?Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ та військ зв'язку імені генерала армії Єпішева було засновано ще в далекому 1967 році.
Після розпаду СРСР і проголошення Незалежності України в 1991 році училище перепідпорядковано Міністерству оборони України і перейменовано в Донецьке вище військово-педагогічне училище.
Починаючи з 1993 року, на основі матеріальної бази училища формується Донецький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після окупації Росією у 2015 року приватний виш був відновлений як Донецьке вище загальновійськове командне училище ВС "ДНР".