Окупанти у псевдореспубліках знущаються з людей, які їздять на підконтрольну Україні територію. На КПВВ "Оленівка" люди на колінах благали представників ОБСЄ допомогти їм потрапити до ОРДЛО, куди їх не пускають бойовики.

Бойовики не пускають людей додому

Інцидент трапився на КПВВ "Оленівка". Люди у відчаї ставали на коліна та благали представників ОБСЄ допомогти їм. Відео оприлюднив блогер Денис Казанський у фейсбуці.

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На відео видно, як чоловік спочатку стає на коліна перед представниками ОБСЄ, а потім лягає. Поруч із ним стає на коліна жінка. Вона зазначила, що у неї болить нога після операції, інакше вона б також лягла.

Я встану на коліна, я лягаю. Дивіться всі, я вже не можу! Скільки можна знущатися? Це ж не поряд живемо. Я зараз піду через блокпост, мені плювати вже на все. Це просто жах. Телефонуйте, хлопці, ми вас не випустимо,

– сказав чоловік зі сльозами.

Казанський написав, що ось так насправді ставляться до жителів Донбасу члени угруповання "ДНР". Так буває, коли приходить "русский мир", додав блогер.

Обережно, відео має нецензурну лексику – 18+

Чому бойовики не пускають людей в ОРДЛО

Казанський зазначив, що бойовики пояснюють свої дії карантином. Водночас людей, що приїжджають з Росії до "ЛДНР", окупанти пропускають вільно.

Просто у них почалася кампанія по цькуванню і знущанню з тих, хто їздить на підконтрольну територію,

– додав блогер.

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Під постом один з коментаторів зауважили, що в окупованому Криму також відбувається "щось цікаве". За його словами, тих, хто повертається з материкової території України, відправляють на 14 днів в обсервацію. Це стосується навіть тих, у кого кримська прописка або російський паспорт. Водночас жителі ОРДЛО в'їжджають у Крим без будь-яких обмежень.

Раніше у штабі "ДНР" заявили, що з 7 липня КПВВ "Оленівка" буде здійснювати пропуск громадян з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд.