Оккупанты в псевдореспубликах издеваются над людьми, которые ездят на подконтрольную Украине территорию. На КПВВ "Оленевка" люди на коленях умоляли представителей ОБСЕ помочь им попасть в ОРДЛО, куда их не пускают боевики.

Боевики не пускают людей домой

Инцидент произошел на КПВВ "Оленевка". Люди в отчаянии становились на колени и умоляли представителей ОБСЕ помочь им. Видео обнародовал блогер Денис Казанский в фейсбуке.

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На видео видно, как мужчина сначала становится на колени перед представителями ОБСЕ, а потом ложится. Рядом с ним становится на колени женщина. Она отметила, что у нее болит нога после операции, иначе она бы легла.

Я встану на колени, я ложусь. Смотрите все, я уже не могу! Сколько можно издеваться? Это же не рядом живем. Я сейчас пойду через блокпост, мне плевать уже на все. Это просто ужас. Звоните, ребята, мы вас не выпустим,

– сказал мужчина со слезами.

Казанский написал, что вот так на самом деле относятся к жителям Донбасса члены группировки "ДНР". Так бывает, когда приходит "русский мир", добавил блогер.

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Почему боевики не пускают людей в ОРДЛО

Казанский отметил, что боевики объясняют свои действия карантином. В то же время людей, приезжающих из России в "ЛДНР", оккупанты пропускают свободно.

Просто у них началась кампания по травле и издевательству над теми, кто ездит на подконтрольную территорию,

– добавил блогер.

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Под постом один из комментаторов отметили, что в оккупированном Крыму происходит "нечто интересное". По его словам, тех, кто возвращается с материковой территории Украины, отправляют на 14 дней в обсервацию. Это касается даже тех, у кого крымская прописка или российский паспорт. В то же время жители ОРДЛО въезжают в Крым без каких-либо ограничений.

Ранее в штабе "ДНР" заявили, что с 7 июля КПВВ "Оленевка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.