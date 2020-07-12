Выпускникам школ с оккупированных территорий можно без ВНО вступать в украинские вузы. Но государство должно создать для этого условия – например, ввести соответствующее государственный заказ и обеспечить детей местами в общежитиях.

Об этом говорил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью " Радио Свобода ", опубликованном 11 июля.

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Кремень отметил, что в любом случае "дети, которые оказались в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма – "наши дети". И государство обязано обеспечить им доступ к образованию.

Но при этом, давая возможность детям с ОРДЛО поступать в украинские высшие учебные заведения без прохождения ВНО, государство должно позаботиться о:

Увеличении соответствующих квот на госзаказ;

Создании необходимых условий для дальнейшего пребывания в Украине: обеспечения общежитием и, возможно, социальной стипендией.

Понятно, что он (ребенок с ОРДЛО – 24 канал) должен осознавать, что он в Украине. И должен догнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он испытала на оккупированных территориях,

– отметил Кремень.

Омбудсмен отметил, что хотел бы, чтобы к процессу допуска людей с ОРДЛО в украинские вузы присоединились и спецслужбы , ведь: "Были случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, могут попадать в списки соискателей образования".