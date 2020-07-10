Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о высшем образовании. Ими для детей с оккупированных территорий Донбасса вводится возможность поступления в вузы на свободной территории без сдачи ВНО.

Инициатором таких изменений также был Владимир Зеленский, напоминает Офис Президента Украины.

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Мы боремся за молодежь со временно оккупированных территорий, за их ум и талант. Поэтому следует максимально поощрять их переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования,

– объяснил свою позицию президент.

Ранее без сдачи ВНО в украинские вузы могли поступать только жители оккупированного Крыма и Севастополя. Для этого был определен перечень учебных заведений.

Теперь такая льгота расширяется и на детей с оккупированного Донбасса, а также линии разграничения. Они смогут по квоте поступить в любое учреждение высшего образования.

Для кого еще введено льготное поступление