Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про вищу освіту. Ними для дітей з окупованих територій Донбасу запроваджується можливість вступу у виші на вільній території без складання ЗНО.

Ініціатором таких змін також був Володимир Зеленський, нагадує Офіс Президента України.

До слова Мешканці Донбасу й діти загиблих медиків зможуть вступити до вишів без ЗНО: рішення Ради

Ми боремося за молодь з тимчасово окупованих територіях, за їхні розум і талант. Тому слід максимально заохочувати їх переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти,

– пояснив свою позицію президент.

Раніше без складання ЗНО в українські виші могли вступати лише мешканці окупованого Криму й Севастополя. Для цього був визначений перелік закладів освіти.

Тепер така пільга розширюється і на дітей з окупованого Донбасу, а також лінії розмежування. Вони зможуть за квотою вступити до будь-якого закладу вищої освіти.

Для кого ще запроваджено пільговий вступ