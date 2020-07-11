На этой неделе Кабинет Министров назначил языковым омбудсменом Тараса Кремня. Одним из его первых ожиданий является то, чтобы Правительство утвердило государственную программу по содействию освоению украинского языка.

Одна из функций Уполномоченного по защите государственного языка – это мониторинг выполнения языкового законодательства. Чтобы его проводить, Правительство принять государственную программу развития освоения языка. Об этом Тарас Кремень заявил в интервью "Радио Свобода".

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По словам Кремня, это тот документ, который даст инструментарий по которому можно будет проводить работу по популяризации. Помимо прочего, она будет способствовать и с объяснению основных норм закона о языке и позволит проводить соответствующие исследования.

Потому что очень часто спекулируют на том, что офис уполномоченного, как, собственно, и сам уполномоченный – это некий инспекцию, который будет проверять вывески, который будет штрафовать людей за использование другой, кроме украинского, языка и в тот же время раскалывать общество. Это на самом деле не так,

– отметил Кремень.

Что предусматривает эта программа

Ее функционирование определяет статья 5 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Утверждает ее и обеспечивает выполнение Кабинет Министров. Программа определяет основные стратегические цели и приоритетные задачи государственной политики по поддержке государственного языка.

По программе Кабмин:

принимает меры для создания сети государственных курсов по изучению государственного языка гражданами Украины и иностранцами

создает условия для развития учебных заведений, которые дают возможность каждому человеку овладеть государственным языком.

предусматривает меры по содействию освоению украинского языка, в частности издании учебных пособий по украинскому языку, создание украинской терминологической словарной базы и тому подобное.

Что известно про Тараса Кремня?

Тарас Кремень – украинский политик, ученый, общественный деятель. Народный депутат Украины VIII созыва от партии "Народный Фронт".

В 2014 году был избран главой Николаевского областного совета.

Сын украинского поэта , лауреата Шевченковской премии Дмитрия Кремня.

, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Кремня. Член Национального союза журналистов Украины, Национального союза краеведов Украины. Член наблюдательного совета Киевского университета имени Бориса Гринченко, Национального авиационного университета.

Тарас Кремень является одним из соавторов закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала