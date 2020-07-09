Жители несуществующих сел "просили" КСУ вернуть русский язык в школы
При рассмотрении Конституционным судом закона о языке произошел курьез с обращением с просьбой вернуть русский язык в школьную программу. Дело в том, что экс-депутат Александр Долженков передал такое обращение от жителей несуществующих сел.
Во время заседания суда 9 июля Долженков попросил Конституционный суд приобщить такое обращение, сообщает 24 канал.
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По его словам, это обращение от Изюмского районного совета Харьковской области. К нему со своей стороны якобы обратились жители сел Старая и Новая Некрасовка, которые просят вернуть русский язык в школы.
Абсурдность ситуации начинается уже с того, что в Изюмском районе таких сел просто нет. К слову, они есть в Измаильском районе Одесской области.
На ошибку или банальный фейк обратил внимание языковед, директор Института украинского языка Павел Гриценко. Он отметил, что родился и вырос в соседнем селе, поэтому прекрасно знает эту ситуацию.
Это все надумано, нельзя использовать подобные материалы. В этих селах уже более 100 лет проживают староверы, которые еще в царской России поселились на юге Одесской области,
– подчеркнул языковед.
В то же время он заверил, что в этом регионе в целом и в указанных населенных пунктах в частности не было никаких конфликтов на языковой почве.
Кроме того, относительно курьеза с ошибкой в указании района и области, в которых якобы расположены села Старая и Новая Некрасовка, Гриценко предположил, что это следствие поспешности подготовки обращения.
Что известно о рассмотрении в КСУ закона о языке
- КСУ 7 июля начал рассмотрение дела о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее представление поступило в суд от 51 нардепа еще в июне 2019 года.
- Рассмотрение дела состоялось в форме устного производства. В зале присутствовали Вадим Новинский от ОПЗЖ и Александр Долженков из "Опоблока". Сейчас заседание перенесли на 9 июля.