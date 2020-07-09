При рассмотрении Конституционным судом закона о языке произошел курьез с обращением с просьбой вернуть русский язык в школьную программу. Дело в том, что экс-депутат Александр Долженков передал такое обращение от жителей несуществующих сел.

Во время заседания суда 9 июля Долженков попросил Конституционный суд приобщить такое обращение, сообщает 24 канал.

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По его словам, это обращение от Изюмского районного совета Харьковской области. К нему со своей стороны якобы обратились жители сел Старая и Новая Некрасовка, которые просят вернуть русский язык в школы.

Абсурдность ситуации начинается уже с того, что в Изюмском районе таких сел просто нет. К слову, они есть в Измаильском районе Одесской области.

На ошибку или банальный фейк обратил внимание языковед, директор Института украинского языка Павел Гриценко. Он отметил, что родился и вырос в соседнем селе, поэтому прекрасно знает эту ситуацию.

Это все надумано, нельзя использовать подобные материалы. В этих селах уже более 100 лет проживают староверы, которые еще в царской России поселились на юге Одесской области,

– подчеркнул языковед.

В то же время он заверил, что в этом регионе в целом и в указанных населенных пунктах в частности не было никаких конфликтов на языковой почве.

Кроме того, относительно курьеза с ошибкой в ​​указании района и области, в которых якобы расположены села Старая и Новая Некрасовка, Гриценко предположил, что это следствие поспешности подготовки обращения.

Что известно о рассмотрении в КСУ закона о языке