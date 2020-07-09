Під час розгляду Конституційним судом розгляду закону про мову стався курйоз зі зверненням про прохання повернути російську мову в шкільну програму. Справа в тім, що ексдепутат Олександр Долженков передав таке звернення від мешканців неіснуючих сіл.

Під час засідання суду 9 липня Долженков попросив Конституційний суд долучити таке звернення до подання, повідомляє 24 канал.

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За його словами, це звернення від Ізюмської районної ради Харківської області. До неї зі свого боку буцімто звернулися мешканці сіл Стара й Нова Некрасівка, які просять повернути російську мову в школи.

Абсурдність ситуації починається вже з того, що в Ізюмському районі таких сіл просто немає. До слова, вони є в Ізмаїльському районі Одеської області.

На помилку, чи то банальний фейк, звернув увагу мовознавець, директор Інституту української мови Павло Гриценко. Він зауважив, що народився і виріс у сусідньому селі, тож чудово знає цю ситуацію.

Це все надумане, не можна використовувати подібні матеріали. У цих селах вже понад 100 років проживають старовіри, які ще за царської Росії оселилися на півдні Одещини,

– підкреслив мовознавець.

Водночас він запевнив, що в цьому регіоні загалом і в зазначених населених пунктах зокрема не було жодних конфліктів на мовному підґрунті.

Крім того, щодо курйозу з помилкою в зазначені району й області, в яких буцімто розташовані села Стара й Нова Некрасівка, Гриценко припустив, що це наслідок поспішності підготовки звернення.

Що відомо про розгляд в КСУ закону про мову