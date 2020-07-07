Суддя Конституційного суду України Ігор Сліденко 7 липня спіймав екснардепа VIII скликання від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова на цитуванні військової доктрини російського президента Володимира Путіна. В результаті вони посперечалися один з одним.

Свої претензії суддя озвучив під час розгляду закону про українську мову на предмет конституційності за поданням 51 депутата, повідомляє 24 канал.

До теми КСУ розглядає конституційність закону про мову: фото, відео

Що відомо про перепалку судді Сліденка з Долженковим

Суддю Сліденка, зокрема, обурила фраза проросійського екснардепа про "російськомовне населення" України. Суддя вирішив процитувати йому заяву Путіна про начебто необхідність захисту "російськомовного населення" в окупованому Криму і на Донбасі.

Долженков відповів, що йому про це нічого невідомо, оскільки в своїх претензіях він керувався законами та Конституцією України.

Натомість суддя також вказав Долженкову на те, що той використовує застарілі дані 2001 року щодо кількості так званого "російськомовного населення" в Україні.

Можна використовувати дані перепису 2001 року в 2020 році? Минуло вже 19 років, 7% території України та близько 15% населення перебувають в окупації,

– звернувся суддя КСУ до Долженкова.

Той відповів, що він не винен в тому, що влада України не проводила перепис населення з 2001 року. Долженков вважає ці дані офіційними і репрезентативними.

Втім, в результаті Сліденко все ж змусив Долженкова визнати, що у нього немає актуальної інформації з приводу того, скільки громадян України нині є "російськомовними".

Дивіться відео суперечки Ігоря Сліденка з Олександром Долженковим:

Що відомо про розгляд в КСУ закону про мову

КСУ 7 липня розпочав розгляд справи щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне подання надійшло до суду від 51 нардепа ще в червні 2019 року.

Розгляд справи відбулося у формі усного провадження. У залі були присутні Вадим Новинський від ОПЗЖ та Олександр Долженков з "Опоблоку". Наразі засідання перенесли на 9 липня.

У чому полягають претензії до закону про мову:

Нардепи, більшість з яких є представниками проросійських сил, вважають, що закон порушує конституційні права громадян. Зокрема: на право використання рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.

Закон начебто ухвалювали з порушенням процедури.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу