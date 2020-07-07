КСУ 7 липня розглядає справу щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне подання надійшло до суду від 51 нардепа ще у червні 2019 року. Під судом проводять акцію на захист української мови.

Подання надійшло ще у червні 2019

Розгляд справи відбувається у формі усного провадження. У залі присутні представники "Опозиційного блоку" Вадим Новинський та Олександр Долженков. Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький у фейсбуці.

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У чому полягають претензії до закону про мову:

Нардепи, більшість з яких є представниками "Опоблоку", вважають, що закон порушує конституційні права громадян. Зокрема: на право використання рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.

Закон начебто ухвалювали з порушенням процедури.

Дивіться пряму трансляцію з зали суду тут.

Суб'єкти подання маніпулюють, – Магера

Правник та колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що нардепи, які оскаржують конституційність закону, маніпулюють. Адже документ не зачіпає використання мов нацменшин на приватному рівні.

З боку суб'єктів подання знову чую маніпулятивні твердження, що начебто закон порушує конституційну гарантію використання російської, інших мов національних меншин. Використання мови, про що йдеться у частині третій статті 10 Конституції України, взагалі не може бути предметом регулювання закон. Закон не може регулювати мову, яка використовується в сім‘ї, в колі друзів, під час релігійних обрядів,

– написав Магера у фейсбуці.

Під будівлею КСУ зібрались активісти

Тим часом, під будівлею суду зібрались активісти, серед яких представники "Нацкорпусу". Мітингувальники тривають в руках плакати з закликами захистити українську мову.



Під будівлею суду зібрались активісти / Фото Вікторії Покатілової, 24 канал

Дивіться відео з-під будівлі КСУ:

Що відомо про закон про українську мову

Закон був ухвалений 25 квітня 2019 року Верховною Радою.

У липні 2019 року норми законопроєкту набули чинності.

Закон передбачає обов'язкове використання української мови на публічному рівні.

Також українська мова повинна використовуватися:

– у державному секторі;

– у комунальній сфері;

– у транспорті;

– у закладах громадського харчування;

– на підписах і маркуванні товарів і послуг;

– у медицині та освіті;

– у театральних виставах і дубляжі кіно, на телебаченні, в інтернеті й друкованих ЗМІ.