КСУ розглядає конституційність закону про мову: фото, відео
КСУ 7 липня розглядає справу щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідне подання надійшло до суду від 51 нардепа ще у червні 2019 року. Під судом проводять акцію на захист української мови.
Подання надійшло ще у червні 2019
Розгляд справи відбувається у формі усного провадження. У залі присутні представники "Опозиційного блоку" Вадим Новинський та Олександр Долженков. Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький у фейсбуці.
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У чому полягають претензії до закону про мову:
- Нардепи, більшість з яких є представниками "Опоблоку", вважають, що закон порушує конституційні права громадян. Зокрема: на право використання рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і нацменшин України.
- Закон начебто ухвалювали з порушенням процедури.
Суб'єкти подання маніпулюють, – Магера
Правник та колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що нардепи, які оскаржують конституційність закону, маніпулюють. Адже документ не зачіпає використання мов нацменшин на приватному рівні.
З боку суб'єктів подання знову чую маніпулятивні твердження, що начебто закон порушує конституційну гарантію використання російської, інших мов національних меншин. Використання мови, про що йдеться у частині третій статті 10 Конституції України, взагалі не може бути предметом регулювання закон. Закон не може регулювати мову, яка використовується в сім‘ї, в колі друзів, під час релігійних обрядів,
– написав Магера у фейсбуці.
Під будівлею КСУ зібрались активісти
Тим часом, під будівлею суду зібрались активісти, серед яких представники "Нацкорпусу". Мітингувальники тривають в руках плакати з закликами захистити українську мову.
Під будівлею суду зібрались активісти / Фото Вікторії Покатілової, 24 канал
Дивіться відео з-під будівлі КСУ:
Що відомо про закон про українську мову
- Закон був ухвалений 25 квітня 2019 року Верховною Радою.
- У липні 2019 року норми законопроєкту набули чинності.
- Закон передбачає обов'язкове використання української мови на публічному рівні.
- Також українська мова повинна використовуватися:
– у державному секторі;
– у комунальній сфері;
– у транспорті;
– у закладах громадського харчування;
– на підписах і маркуванні товарів і послуг;
– у медицині та освіті;
– у театральних виставах і дубляжі кіно, на телебаченні, в інтернеті й друкованих ЗМІ.