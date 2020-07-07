КСУ 7 июля рассматривает дело о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее представление поступило в суд от 51 нардепа еще в июне 2019 года. Под судом проводят акцию в защиту украинского языка.

Представление поступило еще в июне 2019

Рассмотрение дела происходит в форме устного производства. В зале присутствуют представители "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и Александр Долженков. Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в фейсбуке.

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В чем заключаются претензии к закону о языке:

Нардепы, большинство из которых являются представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь", считают, что закон нарушает конституционные права граждан. В частности: право использования родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и нацменьшинств Украины.

Закон якобы принимали с нарушением процедуры.

Смотрите прямую трансляцию из зала суда здесь.

Субъекты представления манипулируют, – Магера

Юрист и бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера считает, что нардепы, которые оспаривают конституционность закона, манипулируют. Ведь документ не затрагивает использование языков нацменьшинств на частном уровне.

Со стороны субъектов представления снова слышу манипулятивные утверждения, что якобы закон нарушает конституционную гарантию использования русского, других языков национальных меньшинств. Использование языка, о чем говорится в части третьей статьи 10 Конституции Украины, вообще не может быть предметом регулирования закона. Закон не может регулировать язык, используемый в семье, в кругу друзей, во время религиозных обрядов,

– написал Магера в фейсбуке.

Под зданием КСУ собрались активисты

Между тем, под зданием суда собрались активисты, среди которых представители "Нацкорпуса". Митингующие держат в руках плакаты с призывами защитить украинский язык.



Под зданием суда собрались активисты / Фото Виктории Покатиловой, 24 канал

Смотрите видео из-под здания КСУ:

Что известно о законе об украинском языке

Закон был принят 25 апреля 2019 года Верховной Радой.

В июле 2019 года нормы законопроекта вступили в силу.

Закон предусматривает обязательное использование украинского языка на публичном уровне.

Также украинский язык должен использоваться:

– в государственном секторе;

– в коммунальной сфере;

– в транспорте;

– в заведениях общественного питания;

– на подписях и маркировке товаров и услуг;

– в медицине и образовании;

– в театральных спектаклях и дубляже кино, на телевидении, в интернете и печатных СМИ.

Обратите внимание! Действие закона об украинском языке ни в коем случае не распространяется на сферу приватного общения и совершения религиозных обрядов.