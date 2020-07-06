Алексей Данилов убежден, что в Украине должен быть второй язык, который все будут изучать с детского сада. Речь об английском языке. В то же время он уверен, что потребности в русском языке точно нет.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Украинской правде" в контексте своего делового общения и советов президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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У меня есть свое видение по многим вопросам. Я никогда не скрывал и не скрываю. Я таким родился свободным в городе Красный Луч, а улица воспитывала меня определенное время,

– заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Здесь он сразу привел пример языкового вопроса, который, по его словам, является очень важным и принципиальным для государства. В частности, Данилов заявил, что никакого русского как официального языка быть не может, потому что "его не надо знать".

"Если говорить об Украине, то должно быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который следует изучать с детского сада", – уверен Алексей Данилов.

Свою позицию он объяснил мнением, что все граждане Украины должны знать и использовать английский, если мы живем в цивилизованном мире.

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Касательно общения с Владимиром Зеленским Данилов рассказал, что у него своя позиция и точку зрения по многим вопросам, поэтому для него не составляет труда доводить ее до президента.

Как он этим пользуется? Я не единственный, кто заходит в кабинет президента и свое собственное мнение высказывает. Моя задача – давать ему максимальный объем информации,

– рассказал секретарь СНБО.

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