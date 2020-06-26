На украинском языке дома общаются даже не половина украинцев – лишь 46, 2%. В то же время есть и значительная часть людей, которым все равно, на каком языке разговаривать.

Об этом говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг". Там также отметили, что на русском языке общаются примерно 26,4% украинцев.

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В то же время 27,3% украинцев разговаривают и на украинском, и на русском.



На каком языке общаются граждане Украины / Скриншот из видео

Также опрос показал, что 38,1% респондентов хотели бы смотреть телевизионные программы на украинском языке, а лишь 17,7% – на русском. Стоит отметить, что значительной части граждан все равно на каком языке смотреть телевидение. Таких людей – 41,5%.



На каком языке украинцы хотят смотреть телевидение / Скриншот из видео

Согласно результатам опроса, 33,8% хотели бы читать печатные издания исключительно на украинском языке, а 20,4% – на русском. И на русском, и на украинском – 34,8% украинцев.



Печатные издания хотят читать на украинском почти 34% граждан / Скриншот из видео

Опрос проводили в течение 10 – 19 июня 2020 года. В нем приняли участие 3 037 респондентов. В Центре отметили, что стандартное отклонение 1,1 – 1,9%.

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