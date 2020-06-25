В выпуске программы "Вести.UA" за 25 июня – партия "Слуга народа" продолжает поиски своей идеологии. Такое мнение является объяснением многих "траблов", которые выражают нардепы. Третьякова даже заявила о низком качестве детей. Не зря аббревиатура правящей партии словно намекает на социал-национализм. Геращенко такой большой, потому что в нем спрятался беркут. Иногда он вылезает и делает свое.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Шмыгаль смотрит на ситуацию на Прикарпатье оптимистично.