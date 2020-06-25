У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 червня – партія "Слуга народу" продовжує пошуки своєї ідеології. Тільки така думка є поясненням багатьох "траблів", які висловлюють нардепи. Тепер навіть Третьякова заявила про низьку якість дітей. Недаремно абревіатура правлячої партії ніби натякає на соціал-націоналізм. Геращенко такий великий, адже у ньому заховався беркут. Інколи він вилазить і робить своє.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Шмигаль дивиться на ситуацію на Прикарпатті оптимістично.