Недавно стало известно, что треть украинцев скучает по Советскому Союзу. Но так и неизвестно, о чем именно в нафталиновой империи скучают такие лица. Впрочем скоро такая ностальгия пройдет. А двигаться Украине нужно в совершенно противоположном направлении.

Подробнее о том, как украинцы относятся к введению безвизового режима со странами Европейского Союза и на сколько считают себя европейцами – в программе "Цифра" на 24 канале, согласно результатам исследования Active Group.

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57% – то есть, почти две трети украинцев таки считают себя европейцами.

Из них 43,3% однозначно отнесли себя к жителям старого континента. Зато вообще не считают себя европейцами 24,1% опрошенных в Украине.

Сколько украинцев не считают себя европейцами / Скриншот с видео

Отношение к безвизу со странами ЕС

Четверть украинцев, 25%, считают внедрение безвиза со странами ЕС важным явлением.

Но 8,2% участников опроса противоположного мнения.

А вот воспользоваться безвизовым режимом не имели возможности аж 72% опрошенных.

72% украинцев еще не воспользовались безвизовым режимом / Скриншот с видео

Заметим, что исследование проводилось с 7 по 9 июня 2020 года. В опросе приняли участие 1236 респондентов со всей Украине, за исключением оккупированных регионов.

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.