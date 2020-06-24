Сколько украинцев считают себя европейцами: неожиданные данные
Недавно стало известно, что треть украинцев скучает по Советскому Союзу. Но так и неизвестно, о чем именно в нафталиновой империи скучают такие лица. Впрочем скоро такая ностальгия пройдет. А двигаться Украине нужно в совершенно противоположном направлении.
Подробнее о том, как украинцы относятся к введению безвизового режима со странами Европейского Союза и на сколько считают себя европейцами – в программе "Цифра" на 24 канале, согласно результатам исследования Active Group.
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57% – то есть, почти две трети украинцев таки считают себя европейцами.
Из них 43,3% однозначно отнесли себя к жителям старого континента. Зато вообще не считают себя европейцами 24,1% опрошенных в Украине.
Сколько украинцев не считают себя европейцами / Скриншот с видео
Отношение к безвизу со странами ЕС
- Четверть украинцев, 25%, считают внедрение безвиза со странами ЕС важным явлением.
- Но 8,2% участников опроса противоположного мнения.
А вот воспользоваться безвизовым режимом не имели возможности аж 72% опрошенных.
72% украинцев еще не воспользовались безвизовым режимом / Скриншот с видео
Заметим, что исследование проводилось с 7 по 9 июня 2020 года. В опросе приняли участие 1236 респондентов со всей Украине, за исключением оккупированных регионов.