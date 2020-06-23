В выпуске программы "Вести.UA" за 23 июня – когда в прессу слили новые записи якобы разговоров Порошенко с Байденом, которые обсуждали, как США поработят Украину – распереживался только Рабинович. Правительство анонсировало массовые проверки заведений общепита. Но один ресторан, в котором куча "слуг народа" нарушают правила, придуманные для простых смертных, удивительным образом избежал проверки.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Сколько украинцев считают себя европейцами: статистика.