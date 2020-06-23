У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 червня – коли у пресу викинули нові записи нібито розмов Порошенка із Байденом, які обговорювали, як США поневолять Україну – розпереживався лише Рабінович. Уряд анонсував масові перевірки закладів громадського харчування. Але один ресторан, у якому багато "слуг народу" порушують правила, вигадані для простих смертних, дивовижним чином уникнув перевірки.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Скільки українців вважають себе європейцями: статистика.