Нещодавно стало відомо, що третина українців сумує за Радянським Союзом. Але так і невідомо, за чим саме у нафталіновій імперії сумюють такі особи. Втім скоро така ностальгія мине, а рухатись Україні потрібно в зовсім протилежному напрямку.

Детальніше про те, як українці ставляться до запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу та на скільки вважають себе європейцями – у програмі "Цифра" на 24 каналі, згідно з результатами дослідження Active Group.

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57% – тобто, майже дві третини українців таки вважають себе європейцями.

З них 43,3% однозначно віднесли себе до мешканців старого континенту. Натомість взагалі не вважають себе європейцями 24,1% опитаних в Україні.



Скільки українців не вважають себе європейцями / Скриншот з відео

Ставлення до безвізу з країнами ЄС

Чверть українців, 25%, вважають впровадження безвізу з країнами ЄС важливим явищем.

Але 8,2% учасників опитування протилежної думки.

А от скористатися можливостями безвізового режиму не мали нагоди аж 72% опитаних.



72% українців ще не скористались безвізовим режимом / Скриншот з відео

Зауважимо, що дослідження проводилось з 7 по 9 червня 2020 року. В опитування взяли участь 1236 респондентів зі всієї України, за виключенням окупованих регіонів.