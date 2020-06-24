Скільки українців вважають себе європейцями: неочікувані дані
Нещодавно стало відомо, що третина українців сумує за Радянським Союзом. Але так і невідомо, за чим саме у нафталіновій імперії сумюють такі особи. Втім скоро така ностальгія мине, а рухатись Україні потрібно в зовсім протилежному напрямку.
Детальніше про те, як українці ставляться до запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу та на скільки вважають себе європейцями – у програмі "Цифра" на 24 каналі, згідно з результатами дослідження Active Group.
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57% – тобто, майже дві третини українців таки вважають себе європейцями.
З них 43,3% однозначно віднесли себе до мешканців старого континенту. Натомість взагалі не вважають себе європейцями 24,1% опитаних в Україні.
Скільки українців не вважають себе європейцями / Скриншот з відео
Ставлення до безвізу з країнами ЄС
- Чверть українців, 25%, вважають впровадження безвізу з країнами ЄС важливим явищем.
- Але 8,2% учасників опитування протилежної думки.
А от скористатися можливостями безвізового режиму не мали нагоди аж 72% опитаних.
72% українців ще не скористались безвізовим режимом / Скриншот з відео
Зауважимо, що дослідження проводилось з 7 по 9 червня 2020 року. В опитування взяли участь 1236 респондентів зі всієї України, за виключенням окупованих регіонів.