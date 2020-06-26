Українською мовою вдома спілкується навіть не половина українців – лише 46, 2%. Водночас є й значна частина людей, яким все одно якою мовою розмовляти.

Про це йдеться у дослідженні Центру "Соціальний моніторинг". Там також зазначили, що російською мовою спілкуються приблизно 26,4% українців.

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Водночас 27,3% українців розмовляють і українською, і російською.



Якою мовою спілкуються громадяни України / Скриншот з відео

Також опитування показало, що 38,1% респондентів хотіли б дивитися телевізійні програми українською мовою, а лише 17,7% – російською. Варто зазначити, що значній частині громадян все одно якою мовою дивитись телебачення. Таких людей – 41,5%.



Якою мовою українці хочуть дивитись телебачення / Скриншот з відео

Згідно з результатами опитування, 33,8% хотіли б читати друковані видання виключно українською мовою, а 20,4% – російською. І російською, і українською – 34,8% українців.



Друковані видання хочуть читати українською майже 34% громадян / Скриншот з відео

Опитування проводили протягом 10-19 червня 2020 року. У ньому взяли участь 3 037 респондентів. У Центрі зазначили, що стандартне відхилення 1,1 – 1,9%.