Украинцев опросили, на каком языке должно быть меню в столовых, кафе, ресторанах, сообщает КМИС.

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На каком языке должно быть меню / Скриншот с сайта КМИС

Что известно об опросе КМИС?

Его проводили с 20 по 23 июня методом телефонных интервью. Опросили 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет на подконтрольных Украине территориях.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.