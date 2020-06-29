На украинском или русском: что украинцы думают о языке меню
В том, что меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины, убеждены 92% украинцев. Зато русскую версию обязательной считает 41% граждан.
Украинцев опросили, на каком языке должно быть меню в столовых, кафе, ресторанах, сообщает КМИС.
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На каком языке украинцы хотят видеть меню
- на украинском и русском языках на всей территории страны – 40% опрошенных;
- обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке там, где большинство населения этого желает – 27%;
- только на украинском языке на всей территории страны – 25%;
- обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает – 1%.
Подытоживая, можно сделать выводы
- по мнению 92% украинцев, меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории страны;
- 41% считает, что оно обязательно должно быть русским по всей Украине.
На каком языке должно быть меню / Скриншот с сайта КМИС
Что известно об опросе КМИС?
Его проводили с 20 по 23 июня методом телефонных интервью. Опросили 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет на подконтрольных Украине территориях.
Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.
Языковой скандал в McDonald's: что известно
- Недавно популярный американский фаст-фуд McDonald's в своих заведениях в Украине отказался обслуживать клиентов онлайн на русском языке.
- На выбор оставили украинский и английский языки.
- Этому очень обрадовались рядовые и известные украинцы.
- Однако у некоторых пророссийских активистов такая инициатива не вызвала восторга. Детали читайте по ссылке.