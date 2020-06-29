У тому, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України, переконані 92% українців. Натомість російську версію обов'язковою вважає 41% громадян.

Українців опитали, якою мовою повинне бути меню у їдальнях, кафе, ресторанах, повідомляє КМІС.

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Якою мовою українці хочуть бачити меню

українською та російською мовами на всій території країни – 40% опитаних;

мовами на всій території країни – 40% опитаних; обов'язково українською мовою і додатково російською мовою там, де більшість населення цього бажає – 27%;

мовою там, де більшість населення цього бажає – 27%; лише українською мовою на всій території країни – 25%;

мовою на всій території країни – 25%; обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає – 1%.

Підсумовуючи, можна зробити висновки

на думку 92% українців, меню українською мовою обов'язково має бути на всій території країни;

українців, має бути на всій території країни; 41% вважають, що воно обов’язково повинне бути російською по всій Україні.



Якою мовою має бути меню / Скриншот зі сайту КМІС

Що відомо про опитування КМІС? Його проводили з 20 по 23 червня методом телефонних інтерв'ю. Опитали 2 тисяч людей віком від 18 років на підконтрольних Україні територіях.



Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

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