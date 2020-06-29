Українською чи російською: що українці думають про мову меню
У тому, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України, переконані 92% українців. Натомість російську версію обов'язковою вважає 41% громадян.
Українців опитали, якою мовою повинне бути меню у їдальнях, кафе, ресторанах, повідомляє КМІС.
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Якою мовою українці хочуть бачити меню
- українською та російською мовами на всій території країни – 40% опитаних;
- обов'язково українською мовою і додатково російською мовою там, де більшість населення цього бажає – 27%;
- лише українською мовою на всій території країни – 25%;
- обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає – 1%.
Підсумовуючи, можна зробити висновки
- на думку 92% українців, меню українською мовою обов'язково має бути на всій території країни;
- 41% вважають, що воно обов’язково повинне бути російською по всій Україні.
Якою мовою має бути меню / Скриншот зі сайту КМІС
Що відомо про опитування КМІС?Його проводили з 20 по 23 червня методом телефонних інтерв'ю. Опитали 2 тисяч людей віком від 18 років на підконтрольних Україні територіях.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.
Мовний скандал у McDonald's: що відомо
- Нещодавно популярний американський фаст-фуд McDonald's у своїх закладах в Україні відмовився обслуговувати клієнтів онлайн російською мовою.
- На вибір залишили українську та англійську мови.
- Цьому дуже зраділи пересічні та відомі українці.
- Однак у деяких проросійських активістів така ініціатива не викликала захоплення. Деталі читайте за посиланням.