Всесвітньо відомий американський фаст-фуд McDonald's у своїх ресторанах в Україні відмовився обслуговувати клієнтів онлайн російською мовою. А на вибір відвідувачів є українська та англійська. Це неабияк розлютило деяких користувачів, здебільшого з проросійською позицією, і виник мовний скандал.

Детальніше про скандал навколо рішення McDonald's забрати російську з онлайн-сервісу

Першим про це заявив відомий антиукраїнський блогер Анатолій Шарій. Він, зокрема, опублікував фото автомату для замовлення, де є доступними лише українська та російська. На його переконання, така позиція компанії демонструє стосунок до російськомовної частини України. Про це повідомляє 24 канал.

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Настрої Шарія підхопили інші російськомовні блогери. На їхнє переконання, це дискримінація. Тому вони вирішили оголосити McDonald's бойкот.

Я – українець, знаю, розумію мову, але наголошую передусім на повазі до клієнта. Бізнес не повинен бути політизованим, тим паче сервіс. Це явна дискримінація російськомовних українців, яких – дуже багато. Треба, щоб був вибір : українська, англійська, російська. Це питання поваги та лояльності до клієнтів,

– зауважив користувач Євген Хурсін.



Коментар Євгена Хурсіна щодо мовного скандалу у McDonald's

Дописи інших російськомовних користувачів щодо ситуації у McDonald's

Щоправда, не всі користувачі підтримують таку позицію. Україномовні та юзери з проукраїнською позицією навпаки хвалять компанію за такий крок.

А шоумен Сергій Притула пригадав інцидент 2011 року. Тоді, за його словами, Шарій вистрелив у людину, яка сказала, що в "Макдональдсі" для замовлення достатньо української та англійської мов.

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Шарій за мову вистрелив у людину в "Макдональдсі": дивіться відео

Як на скандал відреагували в McDonald's

У компанії, зокрема, наголосили, що згідно з законом, основною мовою спілкування в Україні є українська. Це стосується і працівників "Макдональдсів".

Державною мовою ведемо всю офіційну документацію, здійснюємо рекламну комунікацію, спілкування у соціальних мережах, наведимо інформацію на сайті та в куточку споживача,

– кажуть у пресслужбі McDonald's в Україні.

Водночас тут додали, що працівники рестранів є готовими перейти на російську мову, якщо їх про це попросять.

"McDonald's уже 23 роки працює в Україні та підтримує розвиток країни, місцевого бізнесу та культури. 70% усіх наших постачальників – це місцеві бізнеси, які теж створюють робочі місця у різних регіонах країни. Ми шануємо українську культуру й українські традиції, вивчаємо уподобання наших клієнтів", – підсумували в компанії.



Офіційний коментар McDonald's щодо мовного скандалу через Шарія

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Чинний мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу