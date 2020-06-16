З онлайн-сервісу McDonald's в Україні зникла російська: Шарій спровокував мовний скандал
Всесвітньо відомий американський фаст-фуд McDonald's у своїх ресторанах в Україні відмовився обслуговувати клієнтів онлайн російською мовою. А на вибір відвідувачів є українська та англійська. Це неабияк розлютило деяких користувачів, здебільшого з проросійською позицією, і виник мовний скандал.
Детальніше про скандал навколо рішення McDonald's забрати російську з онлайн-сервісу
Першим про це заявив відомий антиукраїнський блогер Анатолій Шарій. Він, зокрема, опублікував фото автомату для замовлення, де є доступними лише українська та російська. На його переконання, така позиція компанії демонструє стосунок до російськомовної частини України. Про це повідомляє 24 канал.
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Настрої Шарія підхопили інші російськомовні блогери. На їхнє переконання, це дискримінація. Тому вони вирішили оголосити McDonald's бойкот.
Я – українець, знаю, розумію мову, але наголошую передусім на повазі до клієнта. Бізнес не повинен бути політизованим, тим паче сервіс. Це явна дискримінація російськомовних українців, яких – дуже багато. Треба, щоб був вибір : українська, англійська, російська. Це питання поваги та лояльності до клієнтів,
– зауважив користувач Євген Хурсін.
Коментар Євгена Хурсіна щодо мовного скандалу у McDonald's
Дописи інших російськомовних користувачів щодо ситуації у McDonald's
Щоправда, не всі користувачі підтримують таку позицію. Україномовні та юзери з проукраїнською позицією навпаки хвалять компанію за такий крок.
А шоумен Сергій Притула пригадав інцидент 2011 року. Тоді, за його словами, Шарій вистрелив у людину, яка сказала, що в "Макдональдсі" для замовлення достатньо української та англійської мов.
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Шарій за мову вистрелив у людину в "Макдональдсі": дивіться відео
Як на скандал відреагували в McDonald's
У компанії, зокрема, наголосили, що згідно з законом, основною мовою спілкування в Україні є українська. Це стосується і працівників "Макдональдсів".
Державною мовою ведемо всю офіційну документацію, здійснюємо рекламну комунікацію, спілкування у соціальних мережах, наведимо інформацію на сайті та в куточку споживача,
– кажуть у пресслужбі McDonald's в Україні.
Водночас тут додали, що працівники рестранів є готовими перейти на російську мову, якщо їх про це попросять.
"McDonald's уже 23 роки працює в Україні та підтримує розвиток країни, місцевого бізнесу та культури. 70% усіх наших постачальників – це місцеві бізнеси, які теж створюють робочі місця у різних регіонах країни. Ми шануємо українську культуру й українські традиції, вивчаємо уподобання наших клієнтів", – підсумували в компанії.
Офіційний коментар McDonald's щодо мовного скандалу через Шарія
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Чинний мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу