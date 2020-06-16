Всемирно известный американский фаст-фуд McDonald's в своих ресторанах в Украине отказался обслуживать клиентов онлайн на русском языке. А на выбор посетителей есть украинский и английский. Это изрядно разозлило некоторых пользователей, в основном с пророссийской позицией, и возник языковой скандал.

Подробнее о скандале вокруг решения McDonald's убрать русский с онлайн-сервиса

Первым об этом заявил известный антиукраинский блогер Анатолий Шарий. Он, в частности, опубликовал фото автомата для заказа, где доступны только украинский и русский. По его убеждению, такая позиция компании демонстрирует отношение к русскоязычной части Украины. Об этом сообщает 24 канал.

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Настроения Шария подхватили другие русскоязычные блогеры. По их убеждению, это дискриминация. Поэтому они решили объявить бойкот McDonald's.

Я – украинец, знаю, понимаю язык, но подчеркиваю прежде всего в уважении к клиенту. Бизнес не должен быть политизированным, тем более сервис. Это явная дискриминация русскоязычных украинцев, которых очень много. Надо, чтобы был выбор : украинский, английский, русский. Это вопрос уважения и лояльности к клиентам,

– заметил пользователь Евгений Хурсин.



Комментарий Евгения Хурсина относительно языкового скандала в McDonald's

Сообщения других русскоязычных пользователей о ситуации в McDonald's

Правда, не все пользователи поддерживают такую позицию. Украиноязычные и юзеры с проукраинской позицией наоборот хвалят компанию за такой шаг.

А шоумен Сергей Притула вспомнил инцидент 2011 года. Тогда, по его словам, Шарий выстрелил в человека, который сказал, что в "Макдональдсе" для заказа достаточно украинского и английского языков.

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Как на скандал отреагировали в McDonald's

В компании, в частности, подчеркнули, что согласно закону, основным языком общения в Украине является украинский. Это касается и работников "Макдональдсов".

На государственном языке ведем всю официальную документацию, осуществляем рекламную коммуникацию, общение в социальных сетях, приведем информацию на сайте и в уголке потребителя,

– говорят в пресс-службе Mcdonald's в Украине.

В то же время здесь добавили, что работники ресторанов готовы перейти на русский язык, если их об этом попросят.

"Mcdonald's уже 23 года работает в Украине и поддерживает развитие страны, местного бизнеса и культуры. 70% всех наших поставщиков – это местные бизнесы, которые создают рабочие места в различных регионах страны. Мы уважаем украинскую культуру и украинские традиции, изучаем предпочтения наших клиентов", – подытожили в компании.

Официальный комментарий McDonald's относительно языкового скандала из-за Шария

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Действующий языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала