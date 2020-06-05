Почти 30% украинцев верят, что когда-то русский язык станет вторым государственным в Украине. Еще почти половина считает, что "великий и могучий" – это историческое достояние, которое необходимо развивать.

В то, что русский когда-то станет вторым государственным, верят 29,8% украинцев. Чуть меньше – 27%, утверждают, что язык оккупанта угрожает независимости Украины. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

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Русский язык в Украине: какие настроения

В будущем Украина сделает русский язык государственным – 29, 8%

– 29, 8% Русский язык – историческое достояние, которое необходимо развивать – 48,8%

– 48,8% В будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык – 55,5%

– 55,5% Русский язык угрожает независимости Украины – 27%.

В то же время стоит отметить, что опрошенные в основном не верят в то, что Россия когда-нибудь победит Украину. По крайней мере только 10,3% респондентов утвердительно ответили на этот вопрос. А в том, что таки победит Украина, верят 50,5% украинцев.

Национально-патриотические ориентации украинцев / скриншот с презентации КМИС В опросе провели 1 500 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% – для показателей близких к 25%. Какой языковой закон сейчас действует?Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 16 июля 2019 года. Споры и дискуссии вокруг него начались еще до самого принятия. Кроме поборников русского языка, которые стали на защиту якобы "обиженного и вытесненного языка", против него также выступали нацменьшинства из Закарпатья. Наконец 6 декабря Венецианская комиссия решила, что документ не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств.

Действующий языковой закон в Украине / Инфографика 24 канала