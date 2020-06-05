Майже 30% українців вірять, що колись російська мова стане другою державною в Україні. Ще майже половина вважає, що "вєлікій і могучій" – це історичне надбання, яке необхідно розвивати.

У те, що російська колись стане другою державною, вірять 29,8% українців. Трохи менше – 27%, стверджують, що мова окупанта загрожує незалежності України. Принаймні про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Російська мова в Україні: які настрої

У майбутньому Україна зробить російську мову державною – 29, 8%

– 29, 8% Російська мова – історичне надбання , яке необхідно розвивати – 48,8%

, яке необхідно розвивати – 48,8% У майбутньому Україна перейде переважно на українську мову – 55,5%

– 55,5% Російська мова загрожує незалежності України – 27%.

Водночас варто відзначити, що опитані переважно не вірять у те, що Росія колись переможе Україну. Принаймні лише 10,3% респондентів ствердно відповіли на це питання. А у те, що таки переможе Україна, вірять 50,5% українців.

Національно-патріотичні орієнтації українців / скриншот з презентації КМІС

В опитуванні провели 1 500 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2.6% для показників близьких до 50%, 2.2% — для показників близьких до 25%.

Який мовний закон наразі діє?Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 16 липня 2019 року. Суперечки і дискусії навколо нього нього почалися ще до самого ухвалення. Окрім поборників російської мови, які стали на захист нібито "скривдженого і витісненого язика", проти нього також виступали нацменшини із Закарпаття. Зрештою 6 грудня Венеційська комісія вирішила, що документ не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин.

Чинний мовний закон в Україні / Інфографіка 24 каналу