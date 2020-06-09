Президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою государственную позицию относительно украинского языка. А также о языках национальных меньшинств.

"Все люди, которые что-то запрещали, они потом стали на грабли. И из-за них, из-за их политики неразумной, незамысловатой, необразованной, непрофессиональной, на этом играли. И люди на этом дрались друг с другом. Есть государственный язык украинский. А люди должны общаться как они хотят", – заявил Зеленский в комментарии "Украинской правде".

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Однако Зеленский добавил, что кроме украинского языка, следует заботиться и о языках нацменьшинств.

Государственный язык – украинский. Но надо помнить, что у нас не простая геополитическая карта нашей страны, и много меньшинств, и языков меньшинств... Все надо наоборот делать, не надо ничего запрещать. Наоборот – надо поддерживать, давать на это деньги, программы. Чтобы они не чувствовали, что у них что-то забирают,

– убежден Зеленский.

Что известно о действующем законе о языке?Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 16 июля 2019 года.



Споры и дискуссии вокруг него начались еще до самого принятия. Кроме поборников русского языка, которые встали на защиту якобы "обиженного и вытесненного языка", против него также выступали нацменьшинства из Закарпатья.



В конце мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что языковой закон создает проблемы по квотам на телевидении и радио и не учитывает интересы людей, проживающих на территории Украины и которые говорят на разных языках. Но заверил, что второго государственного языка в Украине не будет.

В то же время В нашей стране считают деревенщиной украинцев за то, что мы разговариваем на украинском, – Худжамов