Президент України Володимир Зеленський озвучив свою державницьку позицію щодо української мови. А також щодо мов національних меншин.

"Всі люди, які щось забороняли, вони потім стали на граблі. І через них, через їх політику нерозумну, немудру, неосвідчену, нефахову, на цьому гралися. І люди на цьому билися один з одним. Є державна мова українська. А люди повинні спілкуватися як вони хочуть", – заявив Зеленський в коментарі "Українській правді".

До слова "Російська мова – історичне надбання": 30% українців вірять у запровадження другої державної

Однак Зеленський додав, що окрім української мови, слід дбати і про мови нацменшин.

Державна мова – українська. Але треба пам’ятати, що в нас не проста геополітична мапа нашої країни, і багато меншин, і мови меншин... Все треба навпаки робити, не треба нічого забороняти. Навпаки — треба підтримувати, давати на це гроші, програми. Щоб вони не відчували, що в них щось забирають,

– переконаний Зеленський.

Що відомо про чинний закон про мову?Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 16 липня 2019 року.



Суперечки і дискусії навколо нього почалися ще до самого ухвалення. Окрім поборників російської мови, які стали на захист нібито "скривдженого і витісненого язика", проти нього також виступали нацменшини із Закарпаття.



Наприкінці травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що мовний закон створює проблеми щодо квот на телебаченні та радіо та не враховує інтереси людей, що проживають на території України та розмовляють різними мовами. Але запевнив, що другої державної мови в Україні не буде.

​Водночас В нашій країні вважають селюками українців за те, що ми розмовляємо українською, – Худжамов