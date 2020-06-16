Спасибо за язык: известные украинцы присоединились к поддержке McDonald's в соцсетях
Знаменитый американский фаст-фуд McDonald's в своих заведениях в Украине отказался обслуживать клиентов онлайн на русском языке. На выбор клиентов оставили украинский и английский. Это изрядно потешило рядовых и известных украинцев.
Что известно о языковом скандале с McDonald's
Первым возмутился пророссийский блогер Анатолий Шарий, сообщает 24 канала Он, в частности, убежден, что позиция компании вроде бы демонстрирует ее отношение к русскоязычным украинцам.
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Позицию Шария тут же подхватили другие блогеры и пророссийские СМИ. По их убеждению, это дискриминация. Поэтому они решили объявить бойкот McDonald's.
Как украинцы поддерживают McDonald's в соцсетях
Однако немало людей в соцсетях смеются над сторонниками бойкота Шария McDonald's и активно выражают компании благодарность за это решение.
Люди шутят на эту тему и предлагают перевод блюд на русском языке.
Макпереводчик с украинского на русский / Иллюстрация Goni
Пользователи даже запустили в соцсетях хэштег #дякуюзамову, по которым уже можно увидеть сотни сообщений со словами благодарности. Присоединились к флешмобу известные украинские политики, журналисты и волонтеры – Ульяна Супрун, Максим Нефедов, Виталий Дейнега, Евгений Нищук и другие.
Высказались даже дипломаты из посольства Украины в США.
Любовь к McDonald's во время суда над активистом Стерненко.