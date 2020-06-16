Знаменитый американский фаст-фуд McDonald's в своих заведениях в Украине отказался обслуживать клиентов онлайн на русском языке. На выбор клиентов оставили украинский и английский. Это изрядно потешило рядовых и известных украинцев.

Что известно о языковом скандале с McDonald's

Первым возмутился пророссийский блогер Анатолий Шарий, сообщает 24 канала Он, в частности, убежден, что позиция компании вроде бы демонстрирует ее отношение к русскоязычным украинцам.

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Позицию Шария тут же подхватили другие блогеры и пророссийские СМИ. По их убеждению, это дискриминация. Поэтому они решили объявить бойкот McDonald's.

Как украинцы поддерживают McDonald's в соцсетях

Однако немало людей в соцсетях смеются над сторонниками бойкота Шария McDonald's и активно выражают компании благодарность за это решение.

Люди шутят на эту тему и предлагают перевод блюд на русском языке.

Макпереводчик с украинского на русский / Иллюстрация Goni

Пользователи даже запустили в соцсетях хэштег #дякуюзамову, по которым уже можно увидеть сотни сообщений со словами благодарности. Присоединились к флешмобу известные украинские политики, журналисты и волонтеры – Ульяна Супрун, Максим Нефедов, Виталий Дейнега, Евгений Нищук и другие.

Высказались даже дипломаты из посольства Украины в США.

We totally understand @McDonalds, names of food in Ukrainian sound much yummier



Many thanks to the company for their firm position regarding Ukrainian language in the menus of McDonald’s stores in Ukraine.



Now we can say: “Learn Ukrainian with McDonald’s” pic.twitter.com/jOXUdLQ5kQ — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 16, 2020

Любовь к McDonald's во время суда над активистом Стерненко.