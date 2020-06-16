Знаменитий американський фаст-фуд McDonald's у своїх закладах в Україні відмовився обслуговувати клієнтів онлайн російською мовою. На вибір клієнтів залишили українську та англійську. Це неабияк втішило пересічних та відомих українців.

Що відомо про мовний скандал з McDonald's

Першим обурився проросійський блогер Анатолій Шарій, повідомляє 24 канал. Він, зокрема, переконаний, що позиція компанії начебто демонструє її відношення до російськомовних українців.

До теми З онлайн-сервісу McDonald's в Україні зникла російська: Шарій спровокував мовний скандал

Позицію Шарія тут же підхопили інші блогери та проросійські ЗМІ. На їхнє переконання, це дискримінація. Тому вони вирішили оголосити McDonald's бойкот.

Як українці підтримують McDonald's в соцмережах

Натомість чимало людей в соцмережах глузують з бойкоту прихильниками Шарія McDonald's та активно висловлюють компанії свою подяку за це рішення.

Люди жартують на цю тему і пропонують переклад страв російською мовою.



Макперекладач з української на російську / Ілюстрація Goni

Користувачі навіть запустили в соцмережах хештег #дякуюзамову, за яким вже можна побачити сотні дописів зі словами вдячності. Долучилися до флешмобу відомі українські політики, журналісти та волонтери – Уляна Супрун, Максим Нефьодов, Віталій Дейнега, Євген Нищук та інші.

Висловились навіть дипломати з посольства України в США.

We totally understand @McDonalds, names of food in Ukrainian sound much yummier



Many thanks to the company for their firm position regarding Ukrainian language in the menus of McDonald’s stores in Ukraine.



Now we can say: “Learn Ukrainian with McDonald’s” pic.twitter.com/jOXUdLQ5kQ — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 16, 2020

Любов до McDonald's під час суду над активістом Стерненком.