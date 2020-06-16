Дякую за мову: відомі українці долучились до підтримки McDonald's в соцмережах
Знаменитий американський фаст-фуд McDonald's у своїх закладах в Україні відмовився обслуговувати клієнтів онлайн російською мовою. На вибір клієнтів залишили українську та англійську. Це неабияк втішило пересічних та відомих українців.
Що відомо про мовний скандал з McDonald's
Першим обурився проросійський блогер Анатолій Шарій, повідомляє 24 канал. Він, зокрема, переконаний, що позиція компанії начебто демонструє її відношення до російськомовних українців.
До теми З онлайн-сервісу McDonald's в Україні зникла російська: Шарій спровокував мовний скандал
Позицію Шарія тут же підхопили інші блогери та проросійські ЗМІ. На їхнє переконання, це дискримінація. Тому вони вирішили оголосити McDonald's бойкот.
Як українці підтримують McDonald's в соцмережах
Натомість чимало людей в соцмережах глузують з бойкоту прихильниками Шарія McDonald's та активно висловлюють компанії свою подяку за це рішення.
Люди жартують на цю тему і пропонують переклад страв російською мовою.
Макперекладач з української на російську / Ілюстрація Goni
Користувачі навіть запустили в соцмережах хештег #дякуюзамову, за яким вже можна побачити сотні дописів зі словами вдячності. Долучилися до флешмобу відомі українські політики, журналісти та волонтери – Уляна Супрун, Максим Нефьодов, Віталій Дейнега, Євген Нищук та інші.
Висловились навіть дипломати з посольства України в США.
Любов до McDonald's під час суду над активістом Стерненком.