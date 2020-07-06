Олексій Данілов переконаний, що в Україні має бути друга мова, яку всі вивчатимуть з дитячого садка. Мовиться про англійську мову. Водночас він певен, що потреби в російській мові точно немає.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді" в контексті свого ділового спілкування й порад Президенту України Володимиру Зеленському.

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У мене є своє бачення щодо багатьох питань. Я його ніколи не приховував і не приховую. Я таким народився вільним у місті Красний Луч, а вулиця виховувала мене певний час,

– заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони.

Тут він одразу навів приклад мовного питання, яке, за його словами, є дуже важливим і принциповим для держави. Зокрема, Данілов заявив, що жодної російської як офіційної мови бути не може, бо "її не треба знати".

"Якщо говорити про Україну, то має бути тільки державна українська мова. Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яку слід вивчати з дитячого садочка", – певен Олексій Данілов.

Свою позицію він пояснив думкою, що всі громадяни України мають знати й використовувати англійську, якщо ми живемо в цивілізованому світі.

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Щодо спілкування з Володимиром Зеленським Данілов розповів, що має свої позицію і точку зору з багатьох питань, тож для нього не складає труднощів доводити її до президента.

Як він цим користується? Я не єдиний, хто заходить до кабінету президента і свою власну думку розповідає. Моє завдання – давати йому максимальний обсяг інформації,

– розповів секретар РНБО.

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