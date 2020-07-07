Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко 7 июля поймал экс-нардепа VIII созыва от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова на цитировании военной доктрины российского президента Владимира Путина. В результате они поспорили друг с другом.

Свои претензии судья озвучил во время рассмотрения закона об украинском языке на предмет конституционности по представлению 51 депутата, сообщает 24 канал.

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Что известно о перепалке судьи Слиденко с Долженковым

Судью Слиденко, в частности, возмутила фраза пророссийского экс-нардепа о "русскоязычном населении" Украины. Судья решил процитировать ему заявление Путина о якобы необходимости защиты "русскоязычного населения" в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Долженков ответил, что ему об этом ничего неизвестно, поскольку в своих претензиях он руководствовался законами и Конституцией Украины.

В то же время судья также указал Долженкову на то, что он использует устаревшие данные 2001 года относительно количества так называемого "русскоязычного населения" в Украине.

Можно использовать данные переписи 2001 года в 2020 году? Прошло уже 19 лет, 7% территории Украины и около 15% населения находятся в оккупации,

– обратился судья КСУ к Долженкову.

Тот ответил, что он не виноват в том, что власть Украины не проводила перепись населения с 2001 года. Долженков считает эти данные официальными и репрезентативными.

Впрочем, в результате Слиденко все же заставил Долженкова признать, что у него нет актуальной информации по поводу того, сколько граждан Украины сейчас являются "русскоязычными".

Смотрите видео спора Игоря Слиденко с Александром Долженковым:

Что известно о рассмотрении в КСУ закона о языке

КСУ 7 июля начал рассмотрение дела о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее представление поступило в суд от 51 нардепа еще в июне 2019 года.

Рассмотрение дела состоялось в форме устного производства. В зале присутствовали Вадим Новинский от ОПЗЖ и Александр Долженков из "Оппоблока". Сейчас заседание перенесли на 9 июля.

В чем заключаются претензии к закону о языке:

Нардепы, большинство из которых являются представителями пророссийских сил, считают, что закон нарушает конституционные права граждан. В частности: на право использования родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Закон якобы принимали с нарушением процедуры.

Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала