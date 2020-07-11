Цього тижня Кабінет Міністрів призначив мовним омбудсменом Тараса Кременя. Одним з його перших очікувань є те, щоб Уряд затвердив державну програму зі сприяння опануванню української мови.

Одна з функцій Уповноваженого із захисту державної мови – це моніторинг виконання мовного законодавства. Аби його проводити, Уряд має ухвалити державну програму розвитку опанування мови. Про це Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За словами Креміня, це той документ, який дасть інструментарій за яким можна буде проводити роботу з популяризації. Окрім іншого, вона сприятиме і з поясненню основних норм закону про мову і дозволятиме проводити відповідні дослідження.

Бо дуже часто спекулюють на тому, що офіс уповноваженого, як, власне, і сам уповноважений – це такий собі інспекторат, який буде перевіряти вивіски, який буде штрафувати людей за використання іншої, крім української, мови і в той же ж час розколювати суспільство. Це насправді не так,

– зазначив Кремінь.

Що передбачає вказана програма

Її функціонування визначає стаття 5 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної. Затверджує її і забезпечує виконання Кабінет Міністрів. Програма визначає основні стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики щодо підтримки державної мови.

За програмою Кабмін:

вживає заходів для створення мережі державних курсів з вивчення державної мови громадянами України та іноземцями

створює умови для розвитку навчальних закладів, які дають змогу кожній особі опанувати державну мову.

передбачає заходи щодо сприяння опануванню української мови, зокрема виданні навчальних посібників з української мови, створення української термінологічної словникової бази тощо.

Що відомо про Тараса Креміня?

Тарас Кремінь – український політик, науковець, громадський діяч. Народний депутат України VIII скликання від партії "Народний Фронт" .

. У 2014 році був обраний головою Миколаївської обласної ради .

. Син українського поета , лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня.

, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня. Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. Член наглядової ради Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.

Тарас Кремінь є одним зі співавторів закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу