Популяризація української: новий мовний омбудсмен розповів про ключовий інструмент
Цього тижня Кабінет Міністрів призначив мовним омбудсменом Тараса Кременя. Одним з його перших очікувань є те, щоб Уряд затвердив державну програму зі сприяння опануванню української мови.
Одна з функцій Уповноваженого із захисту державної мови – це моніторинг виконання мовного законодавства. Аби його проводити, Уряд має ухвалити державну програму розвитку опанування мови. Про це Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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За словами Креміня, це той документ, який дасть інструментарій за яким можна буде проводити роботу з популяризації. Окрім іншого, вона сприятиме і з поясненню основних норм закону про мову і дозволятиме проводити відповідні дослідження.
Бо дуже часто спекулюють на тому, що офіс уповноваженого, як, власне, і сам уповноважений – це такий собі інспекторат, який буде перевіряти вивіски, який буде штрафувати людей за використання іншої, крім української, мови і в той же ж час розколювати суспільство. Це насправді не так,
– зазначив Кремінь.
Що передбачає вказана програма
Її функціонування визначає стаття 5 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної. Затверджує її і забезпечує виконання Кабінет Міністрів. Програма визначає основні стратегічні цілі та пріоритетні завдання державної політики щодо підтримки державної мови.
За програмою Кабмін:
- вживає заходів для створення мережі державних курсів з вивчення державної мови громадянами України та іноземцями
- створює умови для розвитку навчальних закладів, які дають змогу кожній особі опанувати державну мову.
- передбачає заходи щодо сприяння опануванню української мови, зокрема виданні навчальних посібників з української мови, створення української термінологічної словникової бази тощо.
Що відомо про Тараса Креміня?
- Тарас Кремінь – український політик, науковець, громадський діяч. Народний депутат України VIII скликання від партії "Народний Фронт".
- У 2014 році був обраний головою Миколаївської обласної ради.
- Син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня.
- Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. Член наглядової ради Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.
- Тарас Кремінь є одним зі співавторів закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".