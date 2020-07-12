Випускникам шкіл з окупованих територій можна без ЗНО вступати до українських ВНЗ. Але держава має створити для цього умови – наприклад, запровадити відповідне державне замовлення та забезпечити дітей місцями у гуртожитках.

Про це говорив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю "Радіо Свобода", опублікованому 11 липня.

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Кремінь наголосив, що у будь-якому випадку "діти, які опинилися у неволі на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму – "наші діти". І держава зобов'язана забезпечити їм доступ до освіти.

Але при цьому, даючи змогу дітям з ОРДЛО вступати до українських вищих навчальних закладів без складання ЗНО, держава повинна подбати про:

Збільшення відповідних квот на державне замовлення;

Створення необхідних умов для подальшого перебування в Україні: забезпечення гуртожитком і, можливо, соціальною стипендією.

Зрозуміло, що вона (дитина з ОРДЛО – 24 канал) повинна бути свідома того, що вона в Україні. І повинна наздогнати ту, можливо, освітню прірву, яку вона зазнала на окупованих територіях,

– наголосив Кремінь.

Омбудсмен зазначив, що хотів би, щоб до процесу допуску людей з ОРДЛО до українських ВНЗ залучилися й спецслужби, адже: "Траплялися випадки, що громадяни, які брали участь у бойових діях на стороні терористичних організацій, можуть потрапляти у списки здобувачів освіти".

8 липня Тарас Кремінь став уповноваженим із захисту державної мови. А 10 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє дітям з окупованих територій вступати у виші без ЗНО.