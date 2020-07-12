Склонили колено перед оккупантом: в Донецке первый выпуск курсантов из училища боевиков
Через год после того, как власть в Донецке захватили пророссийские боевики, был осуществлен первый набор курсантов в Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Сегодня, 12 июля, первые выпускники склонили колено перед оккупантами и получили свои звания.
После выпуска молодые ребята пополнят ряды террористов и будут воевать против Украины на фронте. Фото с выпуска, ссылаясь на данные с сайта оккупантов, обнародовал в телеграм-канале Анатолий Штирлиц (полковник Анатолий Штефан).
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На празднике лично присутствовал главарь террористов Денис Пушилин, а также оккупант Эдуард Басурин. Во время церемонии вручения "дипломов" выпускники склонили колено перед оккупационными флагами несуществующей страны.
Первый выпуск училища боевиков / Фото "ДАН"
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"Надеюсь, что каждого из этих 57 предателей и так называемых выпускников-лейтенантов ДонВОКУ в прицеле увидят мои собратья", – написал Анатолий Штирлиц.
Что известно об этом училище?
Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии Епишева было основано еще в далеком 1967 году.
После распада СССР и провозглашения независимости Украины в 1991 году училище было переподчинено Министерству обороны Украины и переименовано в Донецкое высшее военно-педагогическое училище.
Начиная с 1993 года на основе материальной базы училища формируется Донецкий лицей с усиленной военно-физической подготовкой. После оккупации Россией в 2015 году частный вуз был восстановлен как Донецкое высшее общевойсковое командное училище ВС "ДНР".