Пророссийские боевики 12 июля открыли огонь по украинским позициям вблизи Опытного. Двое украинских воинов ранены.

Двух воинов госпитализировали

Враг стрелял из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

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Украинские военные получили осколочные ранения. Их оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.

Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Ситуация в зоне проведения ООС 11 июля

Пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Трое украинских воинов получили ранения.

В ход шли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

11 июля наши защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала