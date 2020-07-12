Новый обстрел на Донбассе: ранены украинские защитники
Пророссийские боевики 12 июля открыли огонь по украинским позициям вблизи Опытного. Двое украинских воинов ранены.
Двух воинов госпитализировали
Враг стрелял из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.
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Украинские военные получили осколочные ранения. Их оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.
Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются,
– говорится в сообщении штаба ООС.
Ситуация в зоне проведения ООС 11 июля
- Пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
- Трое украинских воинов получили ранения.
- В ход шли минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- 11 июля наши защитники уничтожили троих и ранили одного захватчика.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала