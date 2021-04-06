Повідомили імена двох загиблих військових на Донбасі
За добу 6 квітня російські найманці вбили двох військових на Донбасі. Стали відомими імена загиблих героїв.
Джерело:24 канал
Воїни, які загинули 6 квітня
На Донбасі загинув 23-річний військовий з Сумщини Максим Стеблянко. Він підірвався на невідомому вибуховому присторої біля Степного. Як повідомили в 1 Окремій танковій Сіверській бригаді, він виконував бойове завдання.
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Хлопець отримав несумісні із життям поранення і загинув на місці. Максимові було лише 23 роки. Він із Лебединського району Сумської області.
Інший герой, якого Україна втратила 6 квітня, – старший лейтенант Володимир Шпак. Він отримав осколкове поранення біля Невельського. Травма була несумісна з життям. Як повідомили у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, він був родом із Чернігова. Володимир служив у війську з 2018 року.
Втрати на Донбасі останніми днями
- Минулої доби, 5 квітня, Україна також втратила двох захисників.
- Вони потрапили під прицільний вогонь російських окупантів біля Золотого-4 та Авдіївки.
- 3 квітня неподалік Шумів військовий підірвався на міні. Врятувати його не вдалося.
- Найбільше втрат Україна зазнала 26 березня. Тоді біля Шумів окупанти вбили 4 українських бійців.
- Загалом від початку року на Донбасі загинув щонайменше 31 військовий.
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