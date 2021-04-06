Бойовики цинічно обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водопроводу. 49 міст і сіл внаслідок обстрілу залишилися без води. Серед них зокрема і Маріуполь з понад 400 тисячами жителів.

Обстріл стався близько 17 години 6 квітня. Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, внаслідок нього знеструмило насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

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На щастя, працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі і жертв обстрілу немає.

Які міста і села на Донбасі залишилися без води

Насосна станція розташована у "сірій зоні" – між селами Василівка та Крута Балка.

Насосна станція подавала воду на 4 фільтрувальні станції:

Карлівську (водопостачання міст: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ; смт: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; сіл: Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка),

(водопостачання міст: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ; смт: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине; сіл: Александрополь, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (водопостачання міст: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, смт Оленівка і Новотроїцьке, сіл: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне),

(водопостачання міст: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, смт Оленівка і Новотроїцьке, сіл: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські № 1, № 2 (водопостачання Маріуполя, селищ Сартана та Старий Крим).

Постачання води зупинене у 49 населених пунктах.

Коли відновлять постачання води на Донбасі

Як повідомив Кириленко, 7 квітня сапери, енергетики, працівники Води Донбасу та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт. Почнуть їх виконувати, коли отримають гарантії дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.

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